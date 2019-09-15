В жилом доме Красноярска произошёл взрыв, жильцов эвакуировали

Взрыв произошел в жилом доме в Красноярске. Об этом сообщает местное издание ngs24.ru со ссылкой на региональный главк МЧС.

По данным ведомства, речь идёт о 10-этажном негазифицированном панельном доме по адресу Аральская, 14. Сейчас спасатели эвакуируют жильцов, ведутся поиски места взрыва. Из дома вывели по меньшей мере 37 человек.

Согласно сообщениям очевидцев, на первом этаже в мусоропроводе взорвался газовый баллон. Официально эту информацию в МЧС пока не подтвердили. В главке уточнили, что в результате хлопка произошло деформирование стены между мусоросборником и первым этажом первого подъезда.