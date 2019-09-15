Депутат от ультраправых и глава германо-российской группы в бундестаге заявил о стремлении Запада вытеснить Россию с газового рынка

Решение по газопроводу Opal, принятое судом ЕС, носит политический характер – таким образом Россию пытаются частично вытеснить с рынка и дискредитировать как поставщика «голубого топлива». Так считает глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд.

«Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ (СПГ) более конкурентоспособным. Вместо справедливости и равенства на либеральном рынке, решение суда ЕС однозначно ведет к рыночной деформации и удорожанию энергоресурсов для европейских партнеров», – заявил Шлунд РИА Новости, комментируя вердикт суда.

Напомним, решение об ограничении доступа к мощностям газопровода компании OPAL для «Газпрома» вступило в силу накануне, 14 сентября. Шлунд убеждён, что отказ от дополнительных транзитных мощностей Opal заставит мёрзнуть всю Европу. По его словам, в случае холодов Германии «срочно понадобится российский газ из трубопровода «Северный поток». Также депутат от ультраправых добавил, что «лихорадочное продвижение альтернативных источников энергии» грозит Германии «значительными проблемами в энергобезопасности».