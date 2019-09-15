Цены на аренду жилья в Петербурге с началом учебного года подскочили на 10%

Петербург занял третье место по росту цен на аренду жилья в сентябре 2019 года. По данным аналитического центра ЦИАН, первый учебный месяц позволил владельцам квартир поднять ставки на 10% к уровню августа.

Впереди Петербурга оказались Воронеж, где жилье подорожало сразу на 15%, и Пермь (+12%), подсчитали аналитики. На одной строчке с Петербургом – Екатеринбург, также показавший 10-процентный рост цен, пишет "Коммерсантъ".

Аренда в Москве также с началом осени подорожала, но не столь сильно – всего на 2%. А цены в Красноярске, Нижнем Новгороде, Самаре и Челябинске вообще пошли вниз.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Петербурге, по данным ЦИАН, сейчас составляет 30,3 тыс. рублей в месяц, двухкомнатной – 42,5 тысячи. В Москве, согласно этому же исследованию, цены составляют 37,7 тыс. и 49,8 тыс. соответственно. Ближайший к двум столицам уровен ставок зафиксирован в Екатеринбурге: 24,3 тыс. рублей за "однушку" и 33,4 тыс. рублей – за "двушку".

Сентябрь рост цен на аренду – вещь традиционная, связанная с началом учебного года в вузах и ростом деловой активности после летнего затишья.

В этом году драйвером цен на съем жилья могло бы стать повышение стоимости квартир в новостройках из-за изменений в законодательстве. Однако, ожидания не оправдались, и заметного скачка цен в Петербурге пока не наблюдается.