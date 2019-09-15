За три дня президентский дворец в Хельсинки посетили 6500 человек. Глава Суоми встретил гостей лично

Три главных государственных здания Финляндии на три дня открыли свои двери всем желающим, что позволило простым гражданам взглянуть на помещения, где работает руководство страны. С 12 по 14 сентября, как сообщили в канцелярии президента Финляндии, президентский дворец посетили 6500 человек. Саули Ниинистё лично выходил поприветствовать гостей.

Presidentti @Niinisto tervehtim?ss? Presidentinlinnassa vierailevia. Kolmip?iv?iset avoimet ovet houkuttelivat paikalle l?hes 6 500 kiinnostunutta. Kiitos kaikille k?vij?ille! #hallitusmuoto100 pic.twitter.com/GUpNjW7DqI — TPKanslia (@TPKanslia) September 14, 2019

Событие это достаточно редкое – День открытых дверей в президентском дворце проходил в ранее в 2009, 2011, 2015 и 2017 годах.

В честь 100-летия финского Сената свободный вход был также в Здание Сената и Дом сословий. Посетителям, которые отстояли длинную очередь, предоставилась уникальная возможность заглянуть даже в кабинет премьер-министра.