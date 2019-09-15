В Колпино нашли очень похожее на самодельную бомбу. Удивились даже взрывотехники

Жители микрорайона в Колпино вызвали полицию на место, где увидели тротиловые шашки с подсоединенным таймером. Прибывший ОМОН осторожно взял в руки то, что легально продается в Петербурге.

По информации «Фонтанки», около 10 часов утра 15 сентября в дежурную часть полицейского главка позвонил один из жителей ЖК «Юттери», расположенном в Колпино по Понтонной улице. Он сообщил, что возле мусорного бака лежит предельно подозрительный предмет, а похож он на самодельное взрывное устройство.

Вначале туда прибыли сотрудники 80-го отдела полиции, а за ними и оперативники Управления уголовного розыска. Они оцепили территорию и дождались экспертов ОМОН.

Взрывотехник улыбнулся: находка оказалась сувенирными часами, продающимися в магазинах приколов и розыгрышей.