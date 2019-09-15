Крупная саудовская нефтяная компания остановила добычу из-за атак дронов. Международный конфликт стремительно разрастается

После субботних воздушных атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии компания Saudi Aramco объявила о приостановке добычи 5,7 млн баррелей нефти в сутки. Это почти половина всего объема, производимого страной.

Атака при помощи беспилотных летательных аппаратов произошла утром 14 сентября. Удары совершили более 10 дронов, они пришлись на два объекта в центральной части Саудовской Аравии, включая один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов.

Отвественность за нападение взяло на себя движение хуситов «Ансар Аллах». По заявлениям боевиков, это связано с участием Саудовской Аравии в военной операции в Йемене. Однако США уже объявили, что за атаками стоит Иран. Госсекретарь США Майк Помпео призвал мировую общественность «публично и безоговорочно» осудить Иран. Обвинения уже дошли до предложений атаковать иранские объекты.

Тегеран опровергает свою причастность к нападению на Саудовскойю Аравию, однако напомнил США, что как минимум две американские военные базы находятся в зоне досягаемости иранских ракет.

Атаки на нефтяные объекты и приостановка добычи в Саудовской Аравии произошли на фоне относительно невысоких цен на сырье. С майского пика в 74 доллара за баррель в августе-сентябре цены уже опустились ниже 60 долларов. Из-за выходных на основных торговых площадках говорить о влиянии атак пока не приходится.