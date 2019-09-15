В смертельной аварии на трассе «Зуево - Новая Ладога» пострадали двое взрослых и двое детей из «Шевроле»

После смертельного ДТП в Волховском районе Ленобласти к медикам отправили четверых пассажиров «Шевроле».

Как стало известно «Фонтанке» 15 сентября, у 33-летней пострадавшей диагностировали перелом ребер, у её 53-летней родственницы — ушиб бедра. Также к медикам доставили пятилетнего мальчика и годовалую девочку. У обоих детей зафиксировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Всех пострадавших выписали на амбулаторное лечение.

Накануне на трассе «Зуево – Новая Ладога» в результате столкновения с «Ниссаном» водитель «Шевроле» получил смертельные травмы.