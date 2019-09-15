Происшествия
В Ломоносове двухлетняя девочка отравилась анестетиком. Её отец работает в скорой
Врачи спасают жизнь ребёнку, отравившемуся лекарственным препаратом в квартире Петродворцового района Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке» 15 сентября, накануне ночью скорую вызывали в Петровский переулок в Ломоносове. Помощь медиков потребовалась двухлетней девочке. У неё диагностировали отравление веществом, которое используется для анестезии. В крайне тяжёлом состоянии ребёнка госпитализировали.
Отец малышки работает водителем скорой помощи. В квартире сотрудники полиции изъяли пластиковую бутылку с белой жидкостью.
Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).