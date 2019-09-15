Самого опытного российского космонавта отстранили от работы
Самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина — отстранили от полётов. Такое решение приняла Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов, сообщает 15 сентября РИА Новости.
Это значит, что он не сможет проводить тренировки и готовиться к космическим полетам в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК). По словам самого Юрчихина, он хотел бы отправиться в короткую по продолжительности и интересную по задачам экспедицию, например, облететь Луну, но у комиссии возникли вопросы к его здоровью.
Как собщил ТАСС, решение о дальнейшей судьбе отстраненного от космических полетов по состоянию здоровья космонавта Федора Юрчихина примет межведомственная комиссия.
Справка:
За плечами у 60-летнего Юрчихина пять космических полетов — четыре на кораблях "Союз" и один на американском шаттле "Атлантис". Впервые он побывал на орбите в 2002 году. Суммарная продолжительность его полетов составила 672 суток 21 час. За это время он совершил девять выходов в открытый космос общей длительностью почти 60 часов. В настоящее время в российском отряде космонавтов 25 человек, еще восемь — кандидаты в космонавты. У большинства из космонавтов нет опыта полетов на орбиту.