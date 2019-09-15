Самого опытного российского космонавта отстранили от работы

Самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина — отстранили от полётов. Такое решение приняла Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов, сообщает 15 сентября РИА Новости.

Это значит, что он не сможет проводить тренировки и готовиться к космическим полетам в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК). По словам самого Юрчихина, он хотел бы отправиться в короткую по продолжительности и интересную по задачам экспедицию, например, облететь Луну, но у комиссии возникли вопросы к его здоровью.

Как собщил ТАСС, решение о дальнейшей судьбе отстраненного от космических полетов по состоянию здоровья космонавта Федора Юрчихина примет межведомственная комиссия.