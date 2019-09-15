Воскресный потоп на Ветеранов. В воде оказался двор вместе с припаркованным транспортом

Холодная вода пробила асфальт и затопила двор в Кировском районе Петербурга с утра 15 сентября. О прорыве в социальных сетях рассказали очевидцы.

Потоп произошёл у третьего корпуса 71 дома на проспекте Ветеранов. Вода накрыла газон, проезжую часть на дворовой территории. Два автомобиля оказались припаркованными в луже.

В пресс-службе Водоканала отметили, что аварийная бригада уже работает на адресе. На данный момент вода откачана. Сейчас близлежащие дома подключают к резервной схеме водоснабжения.