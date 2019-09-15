Чемезов подумывает переименовать Sukhoi Superjet 100, так как в нем слишком много иностранного

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о возможном переименовании российского самолета Sukhoi Superjet 100.

«Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более, можно сделать наше российское название», — цитирует Чемезова РБК. В числе прочего глава «Ростеха» отметил необходимость сокращения зависимости от иностранных комплектующих в самолете. По его словам, сейчас каждый российский гражданский самолет убыточен, а производитель «покрывает эти расходы за счет военной статьи».

Объединенная авиастроительная корпорация, которая выпускает Sukhoi Superjet 100, недавно вошла в состав «Ростеха», и Сергею Чемезову уже есть что предложить для улучшения ситуации с частыми поломками самолета, не самыми успешными продажами и претензиями авиакомпаний.

«Мы хорошо делаем военную технику. Для возвращения статуса авиационной державы в гражданском авиастроении необходимо значительно наращивать объемы, проходить период докрутки самолетов за счет тех же объемов, и тогда все станет возможно», — подчеркнул Чемезов.

Авиакомпании, которые эксплуатируют Sukhoi Superjet 100, на его название жалуются редко. В основном, претензии другого характера. Дело в том, что эти самолеты часто ломаются, из-за чего им часто приходится стоять на земле, дожидаясь запчастей. В ФАС РФ отмечали, что на рейсах, обслуживающихся изделиями ОАК, стоимость билетов в среднем на 20% выше из-за более высоких эксплуатационных расходов. Редкие иностранные владельцы Sukhoi Superjet 100 либо отказываются от него, как ирланская CityJet, либо требуют ремонтировать самолеты за счет производителя, как мексиканская Interjet.