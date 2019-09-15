Самолет Як-42 сел в аэропорту Красноярска из-за проблем с двигателем

Пассажирский самолет Як-42 приземлился в аэропорту Красноярска из-за технической неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный МЧС.

"Як-42 пролетал мимо Красноярска, сообщил, что у него что-то сломано, сел в штатном режиме. Аварийной посадки не было", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе аэропорта ТАСС сообщили, что у самолета, который следовал рейсом Талакан – Красноярск – Омск – Уфа, возникли проблемы с двигателем. На борту было, по предварительным данным, 116 пассажиров. "Посадка прошла успешно. Авиакомпания "Красавиа" сейчас принимает решение, как отправить дальше пассажиров. Часть из них летит в Омск, часть – в Уфу", – сказали в пресс-службе.