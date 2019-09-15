На Косыгина «Митсубиси» влетел в столб. Водитель погиб на месте

В Красногвардейском районе Петербурга в ночь на 15 сентября один человек погиб и двое пострадали при столкновении автомобиля «Митсубиси» со столбом.

По предварительной информации УГИБДД, смертельное ДТП произошло около 02:40 у дома 2 по проспекту Косыгина. «Митсубиси» двигался от Заневского проспекта в сторону улицы Передовиков. Водитель 1967 г.р. не справился с управлением, вылетел на бордюрный камень и врезался в столб. Он скончался на месте от полученных травм.

Пострадали двое его пассажирок. Одну из них госпитализировали в крайней степени тяжести в Александровскую больницу. Вторая пассажирка 1967 г.р. получила травмы легкой степени тяжести.

По данному факту ДТП проводится проверка.