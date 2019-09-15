В Пушкине стартовал старейший легкоатлетический пробег в России. Автомобилистам придётся потесниться

В 9:00 15 сентября стартовал 93-й международный легкоатлетический пробег Пушкин – Санкт-Петербург. С Привокзальной площади до Дворцовой дистанцию в 30 км спортсмены преодолеют главным образом по Московскому проспекту. Мероприятие внесло коррективы в движение наземного транспорта.

Старт дистанции на 15 км назначен на 10:00 на Пулковском шоссе, 32 А (рядом с офисом компании Neste), 5 км побегут в 10:30 от сада «Олимпия» на Московском проспекте, 2 км – в 10:50 от Аничкова моста на набережной реки Фонтанки.

Маршрут пробега: г. Пушкин, Привокзальная площадь – ул. Широкая – Октябрьский бульвар – Конюшенная площадь – Пушкинская ул. – Дворцовая ул. – Петербургское шоссе – Пулковское шоссе – г. Санкт-Петербург, площадь Победы – Московский проспект – набережная реки Фонтанки – Невский проспект – Дворцовая площадь.

Как ранее сообщала администрация Адмиралтейского района, забег изменит с 9:50 до 12:00 маршруты следования автобусов, троллейбусов и трамваев. О времени ограничения движения на различных отрезках пути бегунов читайте в материале "Фонтанки".