Десятилетний безногий скейтбордист из Петербурга стал всемирно известным после восхищённого поста Тони Хоука

Десятилетний скейтбордист Максим Абрамов из Петербурга получил мировую известность. Мальчика, который умело катается на доске, не имея ног, заметил один из лучших американских скейтбордистов Тони Хоук. Накануне он выложил в Инстаграме видео с катанием Максима и заявил, что теперь это его любимый скейтер.

Как пишет РИА Новости, Максим Абрамов родился в Амурской области. В полугодовалом возрасте он лишился ног в результате пожара – чтобы спасти жизнь ребёнку, получившему ожоги 4-й степени, врачи приняли решение об ампутации. Сейчас он с родителями живёт в Петербурге.

Судя по профилю в Instagram, юный улыбчивый скейтер обожает кататься и проводить время с друзьями. После поста Тони Хоука количество его подписчиков перешагнуло отметку в 30 тысяч. Слова поддержки и восхищения ему пишут со всего мира, на разных языках.

"Спасибо что мне, взрослому мужику, показываешь что в этой жизни главное, ты большой молодец Максим", – передает привет из Беларуси один из пользователей в комментариях под фото.