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Город
16.09.2019 18:27
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Переспать на Невском. Новая услуга в центре Петербурга обескуражила чиновников

Золотой прицеп с тонированным окнами притулился к тротуару в двух шагах от Невского проспекта. За стеклом - многозначительная записка: «Аренда от часа». И номер телефона.

Переспать на Невском. Новая услуга в центре Петербурга обескуражила чиновников

Уроженец республики Коми, похоже, придумал, как решить сразу две проблемы: с нехваткой дешевых отелей в центре Петербурга и с демографией вообще. Если чиновники не придумают симметричный ответ, уже завтра на каждой обочине города может завестись свой пикник с блекджеком и шторками. В администрации Центрального района ужаснулись, но предъявить хозяину дерзкого стартапа можно разве что нарушение правил парковки.

«Внутри есть свет, тепло, два финских дивана и стол, – говорит хозяин Иван. – Если у вас особые пожелания — сделаем все, что вам нужно: сервировку, посуду, музыку дополнительно. Любой каприз постараемся выполнить. Вы говорите, какой у вас бюджет, и мы обсуждаем, что мы можем под этот бюджет сделать. Какая дата вас интересует? Минутку, я проверю, чтобы не напутать, у меня в этой же таблице аренда автомобилей расписана...»

Переспать на Невском. Новая услуга в центре Петербурга обескуражила чиновников

Провести ночь в веселом фургоне стоит примерно столько же, сколько в гостинице, но есть нюанс — в фургоне разрешено делать все что угодно и любым составом. «В рамках закона», – деликатно уточняет владелец. Но паспорт на входе, в отличие от того же отеля, никто не спросит. Место стоянки по желанию клиента можно сменить. «Прицеп стоит в центре уже три недели, претензий к нам нет. Пока смотрим, как люди реагируют, есть ли спрос, – хвастается хозяин. – У меня одна турфирма уже выясняет, можно ли разместить там на ночь пару москвичей. Сейчас будем готовить для них большой раскладной диван, чтобы они могли там спать».

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В прицепе можно сидеть, лежать, есть и пить принесенное с собой. На вопрос, сколько человек можно завести внутрь, владелец ответил просто: «Пихайте туда, сколько хотите. Нам все равно, прицеп выдержит». Помещение полностью стационарно и, безусловно, мобильно, канализация не предусмотрена. За удобствами арендодатель без тени смущения советует идти в ближайший круглосуточный ресторан суши: «Там нормально реагируют, у них очень приличный туалет». Честно предупреждает, что спать будет несподручно — все-таки центр города, движение, шум. Зато, если опустить жалюзи, никто не увидит, чем вы заняты внутри: «Для отдыха, для какого-то развлечения удобно. Раньше окна были полностью затонированы, но не всем гостям это нравилось».

С точки зрения законодательства это аренда транспортного средства. Хозяин обещает заключить соответствующий договор перед тем, как вы отдадите ему деньги. Бумага станет оберегом от любых претензий со стороны официальных лиц: «Если вы в этом транспортном средстве не будете делать ничего противозаконного, к вам никто не придет». Средство транспортное, арендовано по всем правилам, а ехать на нем куда-то или стоять — это уже ваше личное дело. Запираетесь изнутри — все, вы в домике. Злодей тот, кто попытается вломиться, а вы — порядочный арендатор.

Колесными объектами бизнеса в городе занимаются два комитета: вопросами размещения ведает комитет имущественных отношений, санкции налагает комитет по контролю за имуществом. Но в случае золотого прицепа оба ведомства разводят руками: ни владелец, ни его гости ничего не продают и не покупают. Обменяют на деньги хотя бы спичку — будет факт коммерческой деятельности. А до тех пор домик на колесах никак не притянуть под постановление №1045, в котором собраны правила жизни всех автолавок Петербурга. Про автогостиницы там нет ни слова.

В администрации Центрального района, выслушав вопрос «Фонтанки», уточнили адрес размещения невероятного стартапа и сказали: «Какой кошмар». Сотрудники вышли на место — действительно, стоит. Но ничего, кроме запроса в ГИБДД, предпринять не смогли. Дорожной полиции предстоит разобраться, по правилам припаркован веселый прицеп или нет.

Номер телефона, по которому предлагается арендовать финские диваны, числится за таксомоторным предприятием «Абсолют». У компании нет официального сайта и каких-либо реквизитов, подтверждающих юридическое существование, адрес условный – Конногвардейский бульвар, 15. В системе СПАРК телефон принадлежит некоему ООО «Гранд Инвест», адрес: Галерная, 18 (через двор от «Абсолюта»). У «Гранд Инвеста» пышный букет родов занятий, от сноса зданий до торговли яйцами. Гендиректор и бенефициар – Иван Изъюров. На него же зарегистрированы еще две компании: «Авангард» (неспециализированная оптовая торговля) и «Хэнд Мэйд» (внезапно — физкультурно-оздоровительная деятельность). В качестве индивидуального предпринимателя господин Изъюров занимается «производством прицепов и полуприцепов». То есть, если оригинальный бизнес попрет, может сам наштамповать новых домиков на колесах под запросы рынка.

Венера Галеева,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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