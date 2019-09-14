На Северном полюсе откроют отель. Он будет работать один месяц в году

Финская туристическая компания Luxury Action из Рованиеми весной следующего года откроет на Северном полюсе поп-ап гостиницу, сообщает американский телеканал CNN.

В замерзшем сердце Северного Ледовитого океана установят 10 подогреваемых иглу с прозрачным куполом, чтобы гости могли спать под звездами и – если повезёт – любоваться северным сиянием.

Однако такой комфорт испытать смогут лишь те, у кого есть лишние 95 тысяч евро (6,8 млн рублей по актуальному курсу). Пакет включает в себя двухдневное пребывание на Шпицбергене, перелет на вертолёте на Северный полюс и обратно, ночевку в отеле, а также услуги гида, шеф-повара и службы безопасности.

Время визита ограничивается одним месяцем – апрелем, поскольку Северный полюс недоступен большую часть года. В зависимости от погодных условий отель будут перемещать в наиболее безопасные места.

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Обычно в год на Северный полюс посещает всего тысяча экстремалов – они ночуют в палатках и везут с собой оборудование, необходимое для выживания.

По данным финского реестра, выручка Luxury Action Oy в 2018 году выросла на 43%, до 2,5 млрд евро, чистый доход составил 109 тысяч евро (+4% к предыдущему году).