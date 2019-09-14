«Ехали непристегнутые на месте гроба». Свадебный катафалк Собчак оштрафовали сотрудники ГИБДД

Поездка в свадебном катафалке по Москве закончилась штрафом для молодожёнов Ксении Собчак и Константина Богомолова. Об этом рассказала сама Собчак в своём инстаграме 14 сентября.

«Отдельное спасибо ДПС которые оштрафовав, подарили нам уникальное, сорокинское: «ехали непристегнутые на месте гроба», — написала она.

Ксения Собчак и Константин Богомолов 13 сентября сочетались браком в Грибоедовском загсе Москвы. В качестве свадебного автомобиля они использовали катафалк. Машина ехала с открытым багажником, а пассажиры-молодожёны лежали и не были пристегнуты. «Фонтанка» публиковала видео с торжества теледивы.