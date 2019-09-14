«Ехали непристегнутые на месте гроба». Свадебный катафалк Собчак оштрафовали сотрудники ГИБДД
Поездка в свадебном катафалке по Москве закончилась штрафом для молодожёнов Ксении Собчак и Константина Богомолова. Об этом рассказала сама Собчак в своём инстаграме 14 сентября.
«Отдельное спасибо ДПС которые оштрафовав, подарили нам уникальное, сорокинское: «ехали непристегнутые на месте гроба», — написала она.
Я дальше напишу подробнее,пока еще лежу и плохо вяжутся слова??? ,но пока могу сказать огромное спасибо своему другу Мише Куснировичу за невероятную поддержку в организации,и за праздник в уникальном пространстве,где никогда ничего подобного не происходило!!! Без тебя, @boscoceremony , этого всего бы не было!?? Ну и отдельное спасибо ДПС которые оштрафовав,подарили нам уникальное,сорокинское, : «ехали непристегнутые на месте гроба» !!!
Ксения Собчак и Константин Богомолов 13 сентября сочетались браком в Грибоедовском загсе Москвы. В качестве свадебного автомобиля они использовали катафалк. Машина ехала с открытым багажником, а пассажиры-молодожёны лежали и не были пристегнуты. «Фонтанка» публиковала видео с торжества теледивы.