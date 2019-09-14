НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста Евгения Кузнецова на три матча. В его организме нашли наркотик

Российский нападающий хоккейного клуба Washington Capitals Евгений Кузнецов временно отстранен от участия в матчах за ненадлежащее поведение. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Дисквалификация распространяется на первые три матча регулярного сезона 2019-20.

Кузнецов, в свою очередь, заявил, что не будет обжаловать свое отстранение.

Проба от 26 мая 2019 года, взятая во время нахождения Кузнецова в составе сборной России на чемпионате мира, дала положительный результат. В крови спортсмена нашли наркотическое вещество. От вскрытия пробы «B» хоккеист отказался.

В августе Международная федерация (ИИХФ) хоккея дисквалифицировала Кузнецова на 4 года. Свою вину он отрицать не стал. Национальная хоккейная лига тогда объявила, что не будет применять к спортсмену дополнительных санкций.