После штурма реабилитационного коттеджа по Петербургом Бастрыкин поручил искать подобные «центры помощи» по всей стране

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчинённым заняться выявлением фэйковых реабилитационных центров в регионах. Об сообщает сайт ведомства 14 сентября.

Бастрыкин провёл приём граждан в Петербурге, на котором ему пожаловались на силовую реабилитацию зависимых в Ленобласти. Накануне спецназ штурмовал несколько коттеджей, из плена всевдоврачей освободили 50 человек, в дом числе женщин и несовершеннолетних.

«И это только начало масштабной работы по восстановлению нарушенных прав и свобод граждан. Председатель Следственного комитета России поручил подчиненным проанализировать данную ситуацию и установить, как много подобных «центров помощи» сегодня действует по всей стране», — говорится на сайте СК.

После обысков в частном реабилитационном центре «Берег» в посёлке Дубровка задержаны руководитель заведения и четверо его помощников. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное в отношении двух и более лиц).