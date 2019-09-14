Перцовый баллончик довёл до слёз любителей шопинга. Из ТК на Ленинском сбежали покупатели

Перцовый баллончик выгнал на улицу покупателей из ТК «Французский бульвар» на Ленинском проспекте в Петербурге вечером 14 сентября. О резко изменившейся атмосфере в торговом центре «Фонтанке» рассказали читатели.

«Все находившиеся в этот момент посетители и работники ТК испытали на себе все симптомы воздействия, а именно першение в горле, слезоточивость, кашель», — написали горожане.

В одном из магазинов «Французского бульвара» добавили, что неизвестный распылил баллончик на первом этаже рядом с выходом. Покупатели быстро вышли на улицу.

В пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти отметили, что сообщений в полицию по данному происшествию не поступало.