Происшествия
Перцовый баллончик довёл до слёз любителей шопинга. Из ТК на Ленинском сбежали покупатели
Перцовый баллончик выгнал на улицу покупателей из ТК «Французский бульвар» на Ленинском проспекте в Петербурге вечером 14 сентября. О резко изменившейся атмосфере в торговом центре «Фонтанке» рассказали читатели.
«Все находившиеся в этот момент посетители и работники ТК испытали на себе все симптомы воздействия, а именно першение в горле, слезоточивость, кашель», — написали горожане.
В одном из магазинов «Французского бульвара» добавили, что неизвестный распылил баллончик на первом этаже рядом с выходом. Покупатели быстро вышли на улицу.
В пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти отметили, что сообщений в полицию по данному происшествию не поступало.