Украина отказалась амнистировать участников конфликта в Донбассе и прописывать его особый статус в Конституции

Украина не будет вносить изменений в свою Конституцию, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу, так как этот вопрос регулируется проходящей в стране реформой децентрализации, а также не планирует использовать механизм полной амнистии участников конфликта в рамках выполнения минских договоренностей. Об этом 14 сентября заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передаёт ТАСС.

"Как написано в минских договоренностях? Там написано, что будет проведена реформа украинского законодательства, в основе которой лежит децентрализация. Мы не вносим никаких изменений в конституцию, мы продолжаем путь конституционной реформы, и основой является децентрализация. Мы предлагаем той стороне, которая находится за линией соприкосновения, понять: шанс их развития – это децентрализация. Мы не вносим в конституцию никаких особых и неособых статусов", – подчеркнул он, выступая в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

В то же время он добавил, что Украина рассматривает возможность компромиссов в законе об особом статусе Донбасса, который действует в стране, но требует скорой пролонгации. "Перед нашими депутатами стоит чрезвычайно [сложное] задание – каким образом изменить этот закон [об особом статусе Донбасса] или написать новый закон. Там очень много деталей – как далеко мы можем продвинуться в этом законе, какие компромиссы можно сделать с обеих сторон", – заявил Пристайко.

Глава МИД также отметил, что украинская сторона не рассматривает возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении минских соглашений. "В 2015 году был принят закон об амнистии, который не предусматривал полную амнистию. Полную амнистию не предусматривает и нынешняя дипломатия", – подчеркнул он.

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В субботу, выступая в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер призвал выполнить все пункты "Минска", в том числе и об особом статусе Донбасса, а также условие об амнистии участникам конфликта.

Также глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кучма заявил, что президент страны Владимир Зеленский не пойдет на предоставление Донбассу особого статуса. Он выразил опасения по поводу того, что на предстоящем саммите «нормандской четверки» лидеры Франции и Германии окажут давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью пойти на уступки России.