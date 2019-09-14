В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию

В Пенсионном фонде РФ разъяснили причины, по которым пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом 14 сентября пишет "Российская газета".

Так, пенсия может уменьшиться из-за переезда в другой город – при расчете суммы учитывается региональный коэффициент. Помимо того, на размере выплат порой негативно сказывается неоплаченная квартплата или штраф. В ПФР заверили, что задолженность будут списывать из пенсии до полного погашения. Удержания могут достигать 70%.

Если случайно пришло больше денег, лишнюю сумму также вычитают из следующей пенсии. Переплата может возникнуть, если пенсионер вовремя предоставил информацию об обстоятельствах, влияющих на получение выплат. Однако удержания не могут превышать 20% установленной пенсии.

Причину уменьшения выплат нужно узнавать в клиентской службе Пенсионного фонда.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что в следующем году минимальный размер оплаты труда вырастет почти на 7%, а пенсии – на 6,6% при инфляции, которая по прогнозу составит 3,8%. А депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что пенсионный возраст могут поднять до 70 лет.