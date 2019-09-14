«Прекрасной няне» врачи дают несколько дней. Актриса Анастасия Заворотнюк в искусственной коме

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк находится в искусственной коме. Врачи говорят, что жить ей осталось несколько дней, 14 сентября сообщает РБК.

Неутешительный прогноз врачей до общественности донёс продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

«Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия – отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны», – цитирует его пресса. Он также рассказал, что к Заворотнюк допускают только её мужа – она находится в слишком тяжелом состоянии.

О том, что любимая многими россиянами актриса оказалась в больнице, стало известно 13 сентября. СМИ сообщили, что врачи ввели её в медикаментозную кому. Ранее в печать просочилась информация о страшной болезни 48-летней актрисы – раке мозга. Тогда представитель Заворотнюк опроверг её. Анастасия известна россиянам не только по сериалу «Моя прекрасная няня», но и по фильму «Мамы», сериалу «Провокаторы» и еще трем десятками киноработ. Кроме того, Заворотнюк активно играла в Московском театре под руководством Олега Табакова.

В 2008 году актриса нашла свое женское счастье с фигуристом Петром Чернышевым. В марте прошлого года у пары родилась дочка. Также у Заворотнюк есть еще двое детей от предыдущего брака.