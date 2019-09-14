Сеанс одновременной игры на 289 матрёшках. Самый петербургский музыкальный инструмент терменвокс установил новый рекорд Гиннесса в Японии

Ценители музыкального инструмента терменвокс установили новый рекорд Книги рекордов Гиннесса. В городе Кобе в Японии состоялось совместное выступление нескольких сотен человек, которые одновременно играли на японской версии придуманного в Петрограде в 1919 году инструмента. Об этом в субботу, 14 сентября, рассказал «Фонтанке» Пётр Термен, правнук изобретателя Льва Термена.

«Это обновление рекорда Гиннесса, посвященное 100-летию терменвокса. В настоящий момент в Японии очень много людей, занимающихся терменвоксом, больше, чем в любой другой точке планеты. Первый рекорд Гиннесса был установлен в 2013-м году, на матрёмине сыграли вместе 272 участника. Матрёмин – это версия терменвокса, заключенная в корпус русской матрешки, созданная Масами Такеучи. На этот раз в KIITO-холле собралось 289 поклонников матрёмина – в основном ученики Японской школы терменвокса Такеучи», – рассказал Пётр Термен.

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Впервые в рекорде приняли участие представители других стран – греческий композитор Мариос Элия, который написал произведение в честь 100-летия терменвокса специально для ансамбля матрёминов. Для участия в рекорде он специально научился играть на матрёмине за один год.

Россию представляли три поколения семьи Термен: дочь Льва Сергеевича, Наталья Термен, внучка Маша и правнук Пётр. Помимо участия в рекорде Гиннесса, запланированы концерты в честь столетия терменвокса совместно с учениками Такеучи в разных городах Японии. Также в рекорде приняла участие петербургская терменвоксистка Александра Романова, которая приехала в Кобо по собственной инициативе для участия в рекорде.

«Я очень рад, что с первой попытки удалось установить рекорд, и мне кажется, это будет способствовать распространению терменвокса и в Японии, и в России», – добавил Пётр Термен.

Правнук изобретателя терменвокса до начала выступления вёл прямую трансляцию из зала, где видны десятки людей в чёрной одежде с матрёшками в руках.

Запись самого рекорда пока недоступна. Но оценить, как звучит несколько сотен инструментов, которые управляются без физического контакта с музыкантом, можно по записи прежнего рекорда.

Электромузыкальный инструмент «Терменвокс» был придуман сотрудником Физико-технического института в Петрограде Львом Терменом в 1919 году. После его первой демонстрации в ноябре 1920 года он был назван этеротон (звук из эфира, воздуха. – Прим. ред), но следом переименован в честь изобретателя. В 1922 году Термен представил инструмент Ленину, который смог на нём сыграть. В России инструмент не получил в XX веке широкого распространения, однако в мире приобрёл преданных поклонников. В американской студии Термена в 30-е годы бывали Джордж Гершвин, Чарли Чаплин, Альберт Эйнштейн, Джон Рокфеллер и будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр.