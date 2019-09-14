Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+14°C
/ Завтра: +10
$ 64.47р
71.53р
18:55 14.09.2019
Расширенный поиск

Общество
14.09.2019 18:41
Печать

Сеанс одновременной игры на 289 матрёшках. Самый петербургский музыкальный инструмент терменвокс установил новый рекорд Гиннесса в Японии

Сеанс одновременной игры на 289 матрёшках. Самый петербургский музыкальный инструмент терменвокс установил новый рекорд Гиннесса в Японии

Ценители музыкального инструмента терменвокс установили новый рекорд Книги рекордов Гиннесса. В городе Кобе в Японии состоялось совместное выступление нескольких сотен человек, которые одновременно играли на японской версии придуманного в Петрограде в 1919 году инструмента. Об этом в субботу, 14 сентября, рассказал «Фонтанке» Пётр Термен, правнук изобретателя Льва Термена.

фото из архива Петра Термена

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

«Это обновление рекорда Гиннесса, посвященное 100-летию терменвокса. В настоящий момент в Японии очень много людей, занимающихся терменвоксом, больше, чем в любой другой точке планеты. Первый рекорд Гиннесса был установлен в 2013-м году, на матрёмине сыграли вместе 272 участника. Матрёмин – это версия терменвокса, заключенная в корпус русской матрешки, созданная Масами Такеучи. На этот раз в KIITO-холле собралось 289 поклонников матрёмина – в основном ученики Японской школы терменвокса Такеучи», – рассказал Пётр Термен.

Реклама

Впервые в рекорде приняли участие представители других стран – греческий композитор Мариос Элия, который написал произведение в честь 100-летия терменвокса специально для ансамбля матрёминов. Для участия в рекорде он специально научился играть на матрёмине за один год. 

Россию представляли три поколения семьи Термен: дочь Льва Сергеевича, Наталья Термен, внучка Маша и правнук Пётр. Помимо участия в рекорде Гиннесса, запланированы концерты в честь столетия терменвокса совместно с учениками Такеучи в разных городах Японии. Также в рекорде приняла участие петербургская терменвоксистка Александра Романова, которая приехала в Кобо по собственной инициативе для участия в рекорде. 

«Я очень рад, что с первой попытки удалось установить рекорд, и мне кажется, это будет способствовать распространению терменвокса и в Японии, и в России», – добавил Пётр Термен.

Правнук изобретателя терменвокса до начала выступления вёл прямую трансляцию из зала, где видны десятки людей в чёрной одежде с матрёшками в руках.

Запись самого рекорда пока недоступна. Но оценить, как звучит несколько сотен инструментов, которые управляются без физического контакта с музыкантом, можно по записи прежнего рекорда.

Электромузыкальный инструмент «Терменвокс» был придуман сотрудником Физико-технического института в Петрограде Львом Терменом в 1919 году. После его первой демонстрации в ноябре 1920 года он был назван этеротон (звук из эфира, воздуха. – Прим. ред), но следом переименован в честь изобретателя. В 1922 году Термен представил инструмент Ленину, который смог на нём сыграть. В России инструмент не получил в XX веке широкого распространения, однако в мире приобрёл преданных поклонников. В американской студии Термена в 30-е годы бывали Джордж Гершвин, Чарли Чаплин, Альберт Эйнштейн, Джон Рокфеллер и будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр.


© Фонтанка.Ру

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «Эталон»
      13.09.2019 17:15

      АО «Эталон ЛенСпецСМУ» исполнило обязательства по выплате восьмого купона по облигационному займу серии 001Р-02

      13 сентября 2019 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-02 (идентификационный номер 4B02-02-17644-J-001P от 06.09.2017 г.) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 8-го купона.
      АО «Альфа-Банк»
      13.09.2019 14:51

      Альфа-Банк в Санкт-Петербурге объявил финансовые итоги деятельности за первое полугодие 2019 года

      Альфа-Банк в Санкт-Петербурге подвел итоги работы за первое полугодие 2019 года.
      ГК «Полис Групп»
      13.09.2019 14:38

      ГК «Полис Групп» и Банк ДОМ.РФ подписали соглашение о проектном финансировании на сумму 5,4 млрд рублей

      Группа компаний «Полис Групп» и Банк ДОМ.РФ и подписали соглашение о проектном финансировании c использованием счетов эскроу на сумму 5,4 млрд руб. Средства будут направлены на строительство нового жилого комплекса комфорт-класса в городе Мурино Ленинградской области.
      13.09.2019 13:55

      Воздушный змей из Петербурга попал в «Книгу рекордов России»

      Первый запуск рекордсмена прошел в рамках ежегодного фестиваля воздушных змеев «Летать легко!». Он парил в небе около часа, радуя публику и дожидаясь представителя «Книги рекордов России». Затем был спущен, расправлен и измерен рулеткой.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      12.09.2019 18:00

      Бизнес-бранч на «Царскосельских холмах»

      Специалисты отдела продаж «Терминал-Ресурс» за деловым завтраком провели презентацию новых объектов, возводящихся в Пушкинском районе. В гости к строителям на «Царскосельские холмы» прибыли 50 представителей одного из ведущих агентств недвижимости города.
      фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      12.09.2019 17:46

      «Петербургская Недвижимость» ввела кэшбэк на паркинг за покупку квартиры

      Только до конца сентября клиенты, приобретающие квартиры в домах Setl Group, получают кэшбэк 100 тысяч рублей на покупку машино-места*. Это хорошая возможность решить вопрос с парковкой.
      Фото предоставлено ГК «Полис Групп»
      12.09.2019 17:17

      Комиссия конкурса «Лидер строительного качества» оценила ЖК «Полис на Неве»

      Строительную площадку ЖК «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» возводит на Октябрьской набережной, посетила комиссия конкурса «Лидер строительного качества-2019».
      АО «Альфа-Банк»
      12.09.2019 16:31

      А-Клуб: искушение искусством

      А-Клуб выступил генеральным партнером премьеры новаторского шоу «Сны Спящей красавицы» (12+), продолжив многолетнюю традицию меценатства в сфере современного театрального искусства Альфа-Банка.
      ГК «КВС»
      12.09.2019 16:18

      Спецусловия по ипотеке от банка-партнера для клиентов ГК «КВС»: ставка от 8,89% годовых

      «Альфа Банк» предлагает специальные условия оформления ипотеки для клиентов ГК «КВС» со сниженными ставками.
      фото предоставлено компанией "Магистраль двух столиц"
      12.09.2019 15:55

      Седьмой участок М-11 обслужит 60 единиц техники

      ООО «Оператор скоростных автомагистралей Северо-Запад» будет оказывать комплекс услуг по эксплуатации 7-го этапа автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
      ПАО Сбербанк
      12.09.2019 13:58

      Дочерняя компания Сбербанка развивает электронный документооборот в сфере здравоохранения

      ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» поддержал проект по цифровизации медицинского обслуживания. Единая карта петербуржца теперь доступна медицинским работникам Санкт-Петербурга в их служебной деятельности.
      12.09.2019 13:14

      «Алмаз – Антей» досрочно передал Минобороны России полк С-400 «Триумф»

      «Алмаз – Антей», в рамках обязательств по государственному оборонному заказу, досрочно передал Минобороны России первый в 2019 году комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».