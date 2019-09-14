Трамп объявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Хамза бен Ладен убит в ходе контртеррористической операции США в афгано-пакистанском регионе, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Уничтожение Хамзы бен Ладена не только лишит «Аль-Каиду» (запрещена в России. — Прим. Ред.) важных лидерских навыков и символической связи с его отцом, но и подорвет важные оперативные действия группировки. Хамза бен Ладен отвечал за планирование и связи с разными террористическими группировками», — сказал американский президент.

Сообщения о гибели Хамзы бен Ладена в американских СМИ начали появляться еще в конце августа. Об этом, в частности, сообщали газета The New York Times, телеканалы CNN и NBC News со ссылкой на источники в Белом доме. Собеседники СМИ не приводили никаких подробностей его уничтожения. Отмечалось лишь, что это произошло в течение последних двух лет, однако подтверждение о гибели Хамзы Вашингтон получил совсем недавно.

Хамза бен Ладен, предположительно, родился в 1989 году. Его отец перебрался в Афганистан в 1996 году и объявил войну США. Хамза оставался с отцом и периодически появлялся в пропагандистских видеороликах «Аль-Каиды», отмечает NBC News. Усама бен Ладен был уничтожен в ходе спецоперации США в 2011 году в Абботтабаде в Афганистане.