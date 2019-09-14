СК показал видео с места ДТП с грузовиком и автобусом под Ярославлем, в котором погибли семь человек

Кадры с места происшествия в Ярославской области, где 14 сентября столкнулись грузовик и пассажирский автобус, опубликовал на своём канале в Youtube Следственный комитет РФ.

По данным МЧС, в результате аварии погибли семь человек, ещё 28 получили травмы. Как сообщалось ранее, столкновение произошло в районе поселка Заячий Холм, когда грузовик выехал на встречную полосу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава СК Александр Бастрыкин поставил его под контроль центрального аппарата ведомства. Он заявил, что "обстоятельства этой аварии требуют самого пристального изучения". Следствие также обратилось ко всем автовладельцам с видеорегистраторами, которые находились на участке дороги в момент аварии и до неё, с просьбой предоставить кадры для детального изучения всех обстоятельств.