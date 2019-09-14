«Фантастические цифры». В РПЦ опровергли информацию о высоких доходах священников

Ежемесячный доход священников существенно меньше, чем миллион рублей в месяц. Об этом 14 сентября в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» заявил митрополит Волоколамский Иларион.

Сумму в 1 млн рублей ежемесячного дохода он назвал «фантастическими цифрами, которые превышают реальные зарплаты священников в 10, в 20 или в 50 раз». По его словам, храм храму рознь даже в Москве. «Есть храмы богатые, а есть достаточно бедные, это зависит от того, где находится этот храм, сколько у него прихожан, это новый храм или это исторический храм, и зарплаты священников, я бы сказал, бывают в районе 20, 30, 40 тысяч рублей в месяц», – сообщил Иларион. Говоря о регионах и провинции, служитель Господа заявил, что там священники зарабатывают еще меньше.

Иларион также вспомнил, что кроме зарплаты некоторые обладатели церковной рясы могут подрабатывать, освящая дома, автомобили, офисы. При этом, по его словам, какого-то ценника на освящение или крещение нет. Более того, если вдруг у нуждающегося в церковном обряде человека нет денег, то все ритуальные услуги ему окажут бесплатно.

Напомним, что периодически представители Русской православной церкви все же демонстрируют атрибуты роскошной жизни. Так, например, петербургскому митрополиту Варсонофию во время поездки на Афон о мирском могли напоминать часы, очень похожие на Rolex Daytona за 2,5 млн рублей.