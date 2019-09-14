Сладкая нажива. Жительнице Соснового Бора прорекламировали мед за 100 тысяч рублей

Ловкие дельцы стащили накопления у жительницы Соснового Бора. В дом они попали в качестве продавцов меда.

Как стало известно «Фонтанке» 14 сентября, накануне утром в дом на Морской улице в Сосновом Бору постучались двое незнакомцев. Один из них был одет в чёрную куртку, второй выглядел более представительным в светлом костюме в клеточку. Хозяйка открыла дверь и пригласила мужчин внутрь. Они представились продавцами меда и решительно желали рассказать про свой товар. Сделка не состоялась. После ухода парочки у дамы пропали сбережения. Сто тысяч наличными исчезли из сумочки.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Полицией приняты меры к розыску злоумышленников и их задержанию», — отметили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.