Состояние депутата областного ЗакСа Тептиной, попавшей под грузовик на Киевском шоссе, остаётся тяжёлым

Депутат областного Законодательного собрания Людмила Тептина остаётся под пристальным вниманием врачей Ленинградской областной клинической больницы. Об этом 14 сентября сообщает 47News со ссылкой на источник в медучреждении.

Состояние 57-летней Людмилы Тептиной остаётся тяжёлым, заявили медики.

В ГИБДД тем временем рассказали, что, по предварительным данным, Audi Q7, за рулём которого сидела Тептина, стоял на аварийке на обочине за мостом в деревне Выра. Неожиданно иномарка тронулась и стала разворачиваться. Грузовик Volvo попытался оттормозиться, но расстояния ему не хватило. В ГИБДД также отметили, что на том участке Киевского шоссе двойная сплошная.

Напомним, что ДТП произошло в начале пятого часа вечера в пятницу, 13 сентября, на 78 километре Киевского шоссе в Гатчинском районе Ленобласти. Тептина была госпитализирована в тяжёлом состоянии и уже вечером санитарный вертолет доставил её из Гатчинской районной больницы в Ленинградскую областную клиническую больницу. Пострадала и 43-летняя пассажирка Audi Q7. Она также госпитализирована.

Обстоятельства ДТП уточняются. Известно, что стаж вождения у Тептиной с 2006 года.