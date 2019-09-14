Трамваю №60 продлили маршрут. Интервал между составами – 3 минуты

У трамвая №60 новая конечная станция – «ЛЭМЗ» («Ленинградской электромеханический завод»). Несмотря на новый, более длинный путь, ГУП «Горэлектротранс» обещает сохранить интервал движения трамваев «как в метро», то есть около 3 минут. Об этом 14 сентября «Фонтанке» рассказали в «Горэлектротрансе».

«Новый режим работы призван обеспечить скоростное сообщение между заводом «Северная верфь», метро «Автово» и ЛЭМЗ. Всего маршрут №60 обслуживают 24 современных вагона. С учётом выпуска новых трамваев и недавнего обновления трамвайных путей и инфраструктуры практически по всей трассе маршрута эксплуатационная скорость на нём выросла с 15,7 до 18 км/ч. Это позволит сохранить на продленном до ЛЭМЗ 60-м маршруте (плюс 2 км к первоначальной трассе) интервал движения – порядка 3 минут», – рассказали в «Горэлектротрансе».

Одновременно с увеличением маршрута №60 усиливается работа на маршруте №36. Количество трамваев было увеличено с 19 до 23, что в свою очередь сократит время ожидания состава с 7,7 до 5,5 минут. Кроме того, удлинение 60 маршрута меняет движение трамвая №41.

Теперь их путь выглядит так:

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№60: от конечной станции «Ленинградский электромеханический завод» по Петергофскому шоссе, улице Десантников, улице Маршала Казакова, проспекту Стачек, Кронштадтской улице, Корабельной улице, до конечной станции «Завод «Северная верфь».

№41: от конечной станции «Завод «Северная верфь»» по Корабельной улице, Кронштадтской улице, улице Новостроек, улице Маршала Говорова, улице Трефолева, улице Калинина, Лифляндской улице, набережной Обводного канала, Старо-Петергофскому проспекту, Садовой улице до конечной станции «Площадь Тургенева».

Развозить пассажиров будут новые трамваи «Витязь-М 2019» года выпуска, а также «ТрамРус» 2014 года. Ради 21 нового состава под брендом «Витязь-М» (производства ПК «Транспортные системы»), ГУП «Горэлектротранс» взят кредит почти на 2 млрд рублей.