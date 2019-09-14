Талибы приехали на консультации в Россию после срыва их переговоров с Трампом

Делегация представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России) провела переговоры по Афганистану с российскими властями в Москве, спустя всего несколько дней после того, как сорвался визит в Вашингтон. Об этом сообщает 14 сентября Al Jazeera со ссылкой на представителя талибов в Катаре Сухайля Шахина.

Шахин уточнил, что «Талибан» консультировалась с Замиром Кабуловым, специальным представителем президента России по Афганистану.

По данным ТАСС, на встрече Россия подчеркнула необходимость возобновления переговоров между США и талибами, собеседники свою готовность искать общий язык с Вашингтоном подтвердили.

Мирные переговоры между Соединенными Штатами и талибами начались в октябре 2018 года в Катаре с целью положить конец 18-летней войне в Афганистане. После девяти раундов переговоров в Дохе американский посланник Залмай Халилзад заявил 2 сентября, что мирное соглашение почти готово. Согласно документу, американцы покидают пять баз в исламской республике, а талибы начинают сотрудничать с правительством.

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Но после взрыва автомобильной бомбы в Кабуле, унесшего жизнь американского военного и еще 11 человек, 8 сентября президент США Дональд Трамп сказал, что отменяет встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани и лидерами талибов.

С момента начала переговоров обсуждения были сосредоточены на четырех ключевых вопросах: гарантия, что «Талибан» не позволит иностранным вооруженным группировкам и боевикам использовать Афганистан в качестве плацдарма для совершения нападений за пределами страны, полный вывод войск США и НАТО, внутриафганский диалог и полное прекращение огня.