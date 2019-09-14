Третья смерть на дорогах Ленобласти за день. Под Петербургом «Вольво» подбил «Ленд Ровер»

Третья смертельная авария произошла в Ленобласти 14 сентября. На Дороге жизни погиб водитель «Вольво».

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, ДТП случилось в районе посёлка Ваганово на автодороге Петербург — Морье около 13:30. «Вольво» не предоставил преимущество в движении и врезался в «Ленд Ровер». В результате аварии смертельные травмы получил 69-летний водитель «Вольво».

Ранее лобовое столкновение «Мазды» и «Хонды» унесло жизнь в Тосненском районе, а в Волховском погиб водитель «Шевроле».