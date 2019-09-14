«Сбои в электронике». Избирком пересчитает голоса в муниципалитете «Юго-Запад», где шесть мест взяла «Справедливая Россия»

Избирательная комиссия муниципалитета «Юго-Запад» решила пересчитать бюллетени на всех участках, расположенных на его территории. Об этом «Фонтанке» 14 сентября сообщил член территориального избиркома №6 Красносельского района Андрей Горбунов.

На участках в «Юго-Западе» бюллетени считали не люди, а автоматические урны – КОИБы. Жалобы с требованиями пересчитать голоса, отданные на этих участках, подали больше десяти человек. Это члены участковых комиссий с правом совещательного голоса, наблюдатели и кандидаты (самовыдвиженцы и представитель ЛДПР). Все они либо ссылаются на «сбои» в работе электроники, не уточняя, о чем идет речь, либо просто пишут о том, что на участке якобы были фальсификации.

По предварительным результатам, в муниципалитет «Юго-Запад» прошли шестеро кандидатов от «Справедливой России» и трое коммунистов. Из двадцати мандатов «Единая Россия» получила девять. Не смог пройти в совет глава местной администрации «Юго-Запада» Василий Иоскевич.

Хотя выборы губернатора и муниципальных депутатов прошли 8 сентября, на многих участках бюллетени продолжают пересчитывать, корректируя результаты в пользу близких к власти кандидатов. Часто о том, что пересчет голосов состоялся, кандидаты и даже члены комиссий могут только догадываться: их об этом не оповещают, а лишь меняют данные в ГАС «Выборы». Например, в муниципалитете «Озеро Долгое» согласно протоколам, выданным кандидатам в ночь подсчета голосов, несколько мандатов получали представители оппозиции – «Справедливой России» и «Яблока». Однако, согласно решению, которое уже опубликовано в местной газете, все двадцать мест в совете заняли представители «Единой России».