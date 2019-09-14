Шпионский зоопарк: во времена холодной войны на службе у ЦРУ были подслушивающие котики и голуби-фотографы

В ходе противостояния между США и СССР Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) активно использовались голуби и другие животные. О рассекреченных ЦРУ методах получения информации 14 сентября рассказывает BBC.

Так, например, голубям была отведена роль фотографов: их тренировали для съемки секретных объектов на территории СССР. На птицах закрепляли небольшие камеры, которые автоматически делали снимки. Именно голубей выбрали потому, что способны найти путь домой из любой точки мира.

Кроме того, из рассекреченных данных следует, что ЦРУ использовало ворон, которые сбрасывали подслушивающие устройства на подоконники. Для подводной шпионской работы выбрали дельфинов. К 1967 году ЦРУ на использование животных для сбора разведданных было потрачено более 600 тысяч долларов. В кошках прятали подслушивающие устройства (операция называлась «Подслушивающий котик»), а собаками пытались управлять с помощью электрической стимуляции мозга. Эксперты также изучали, можно ли использовать перелетных птиц для размещения датчиков, чтобы определить, испытывал ли Советский Союз химическое оружие.

И все же отмечается, что из животных именно голуби были главной шпионской силой. Из конкретных объектов, за которыми велось наблюдение, BBC упоминает лишь Ленинградскую судоверфь, где создавались подводные лодки.

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Многие детали экспериментов и практического использования животных до сих пор засекречены.

Напомним, что весной этого года в зарубежной прессе активно развивался сюжет о российской «белухе-разведчике». Норвежские рыбаки обнаружили животное с экипировкой, на которой была надпись «Оборудование Санкт-Петербурга». Впоследствии эту белуху еще несколько раз встречали у норвежских берегов. О морских животных в экспериментах военных "Фонтанке" рассказал подводник, контр-адмирал Всеволод Хмыров.