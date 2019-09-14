США и Россия ведут переговоры по увеличению числа дипломатов

Представители России и США провели консультации по вопросу увеличения числа дипломатов в обеих странах. Об этом посол США в РФ Джон Хантсман сообщил в интервью "Интерфаксу", опубликованном 14 сентября.

Как рассказал Хантсман, переговоры заместителя министра иностранных дел Олега Сыромолотова и заместителя госсекретаря Джона Салливана по вопросам двусторонних отношений состоялись накануне, 13 сентября. Стороны обсудили пути увеличения численности необходимого персонала в обеих странах для выполнения дипломатической работы.

Также посол добавил, что в будущие месяцы активное участие высокопоставленных представителей правительства США при обсуждении вопросов контроля над вооружениями и стратегической стабильности будет более заметным.

В марте 2018 года после отравления Сергея Скрипаля в Лондоне США выслали 60 российских дипломатов и закрыли генконсульство в Сиэтле. Россия ответила зеркально, объявив 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге персонами нон грата и закрыв дипмиссию США в Петербурге. После этого в американском посольстве заявили, что вместе с сокращением числа сотрудников снизилась и возможность по предоставлению визовых услуг.