На трассе Зуево - Новая Ладога столкнулись две легковушки. Спасти водителя «Шевроле» медикам не удалось

Смертельные травмы получил автолюбитель в Волховском районе Ленобласти 14 сентября.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около12:13 на 21км автодороги «Зуево – Новая Ладога» автомобиль «Шевроле» врезался в «Ниссан», за рулём которого сидел 21-летний мужчина.

В результате аварии 37-летний водитель «Шевроле» получил тяжёлые травмы и скончался в машине скорой помощи.