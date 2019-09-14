«Матвиенко будет продолжать свою работу». Александр Беглов подтвердил свой выбор сенатора от Петербурга

Петербург в Совете Федерации будет представлять Валентина Матвиенко. Об этом решении пока еще врио губернатора Петербурга Александра Беглова 14 сентября сообщает ТАСС.

«Мы приняли решение, что Валентина Ивановна Матвиенко будет продолжать свою работу», – цитирует Беглова агентство.

Напомним, что свое желание иметь Матвиенко в Совете Федерации в качестве сенатора от Петербурга градоначальник уже высказывал, но еще до того, как стал победителем на выборах губернатора Петербурга.

Напомним, что формально полномочия Матвиенко прекратятся в сентябре 2019 года. Она стала сенатором от Петербурга в сентябре 2011 года. Бывший губернатор города все эти годы еще возглавляла Совет Федерации. Весной 2019-го в СМИ появилась информация о том, что на этом посту ее сменит нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Из-за этой публикации в отставку ушел весь отдел политики газеты «Коммерсантъ», сама Матвиенко причастность к увольнению журналистов отрицала. Отметим, что бывший губернатор Петербурга уже сообщила, что готова и дальше возглавлять Совет Федерации, но для этого её должны избрать тайным голосованием.