В лобовом под Петербургом встретились два «японца». Один человек погиб

Смертельная авария произошла в Тосненском районе Ленобласти 14 сентября. Дорогу не поделили две легковушки.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около полудня на 124 км автодороги Кемполово – Выра – Тосно — Шапки «Мазда» выехала на встречку и столкнулась лоб в лоб с «Хондой».

В результате столкновения водитель «Мазды» скончался на месте, 35-летний мужчина, управлявший «Хондой», с тяжёлыми травмами госпитализирован.