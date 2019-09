«Лучше The Beatles, чем маргинальная тошниловка». Продюсер Пригожин оценил нововведения в школьной программе

Включение The Beatles и группы Nirvana в образовательную программу российских школьников – это отнюдь не самое худшее, что могло случиться. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«The Beatles — это классика, я бы, конечно, их сравнил с нашими великими классиками, потому что это «уникальная четвёрка», я бы не стал ориентироваться на то, что это [внедрение иностранных групп в культурный норматив школьника] принадлежность к Америке или ещё кому-то. Это классики, они будут миллионам поколений нравиться, я не уверен, что это американская пропаганда, я считаю, что это правильно, – рассуждает Пригожин. – Ливерпульская четвёрка — это пример. Четыре молодых красавца, четыре молодых человека стали кумирами миллиардов людей на планете. Что касается группы Nirvana и других коллективов, я бы не стал приравнивать это к американской пропаганде. Это ориентир, скорее. Я уважаю этот коллектив, и ничто мне не помешает любить эту группу. Если они оказываются в школьной программе, почему бы и нет? Лучше воспитываться на The Beatles, чем на какой-то маргинальной тошниловке».

Пригожин также вспомнил, что когда в 2003 году на Красной площади выступал Пол Маккартни, то одним из слушателей был президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что Минкульт в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культурный норматив школьника" добавил в образовательную программу по направлению "Зарубежная музыка" ряд культовых исполнителей. В рекомендуемый перечень произведений для 9-11 классов вошла композиция группы Queen "Bohemian rhapsody", Nirvana с песней "Smells like teen spirit", Pink Floyd с композицией "Money", The Beatles с "All you need is love" и ABBA с "Dancing queen".