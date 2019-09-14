«У меня хорошая зарплата». Глава Ростеха Чемезов прокомментировал расследование ФБК о своей квартире за 5 млрд рублей

Квартира, которую Фонд борьбы с коррупцией оценил в 5 млрд рублей, не стоит этих денег. Об этом изданию РБК рассказал хозяин элитной недвижимости, глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Сергей Чемезов подтвердил, что владеет квартирой в здании гостиницы «Москва» на Охотном Ряду рядом с Кремлем и Красной площадью 1434 м2. Однако категорически не согласился с её стоимостью в 5 млрд рублей, обозначенной в расследовании Алексея Навального.

«Мою квартиру московскую тут оценили в сумасшедшие деньги — в пять миллиардов. Если кто-то готов мне заплатить пять миллиардов, я ему прямо сейчас готов отдать ключи и сказать: «Все, давайте деньги». Таких денег она не стоит»,— заявил глава госкорпорации.

В беседе с РБК Чемезов не постеснялся назвать себя обеспеченным человеком: «Я руковожу успешной компанией, и у меня хорошая зарплата». И все же он подчеркнул, что не копит и не складирует деньги, а также обратил внимание на отсутствие в его собственности яхт, самолетов и дворцов. «Есть хороший большой дом, где мы живем с семьей. Есть большая квартира… Я не собираюсь дворцы строить, да и необходимости такой нет. Того, что у меня есть, вполне достаточно»,— заметил Чемезов.

Напомним, что свое расследование Навальный опубликовал в феврале 2019 года. До 14 сентября глава Ростеха никак не комментировал информацию от оппозиционного политика. По информации Навального, квартира на Охотном Ряду даже фигурирует в декларации у Чемезова как два нежилых помещения. Оценивая стоимость этой квартиры, Навальный ориентировался на объявление о продаже схожего помещения с другой площадью в том же доме.