Хуситы взяли на себя ответственность за атаки дронов на нефтяные заводы Saudi Aramco. Кадыров молится

Представитель повстанческой группировки хуситов «Ансар Аллах» заявил, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы компании Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе совершены его людьми. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Заявление было сделано в прямом эфире телеканала Al Masirah.

«У нас есть право атаковать в ответ на воздушные и прицельные обстрелы наших граждан за последние пять лет», — цитирует организатора нападения Al Jazeera.

Хуситы направили десять беспилотников к объектам в Абкайке и Хурайсе и пообещали расширить зону атак в Саудовской Аравии, которая входит в коалицию, сражающуюся против них в Йемене.

Реклама



В результате атаки дронов на заводы, один из которых является одним из самых крупных в мире, разгорелись пожары. Власти страны заявили, что их удалось локализовать. О пострадавших и нарушениях производственных процессов не сообщалось.

Случившееся в своём телеграм-канале прокомментировал Кадыров. Он заявил, что "явные или скрытые враги ислама руками различных вооруженных группировок покушаются на самое святое для полутора млрд населения планеты", напомнив о том, что в Саудовской Аравии расположены главные святыни ислама – Благословенная Мекка и Лучезарная Медина.

"Решительно осуждаем случившееся, – написал Кадыров. – Убеждён, что весь исламский мир и мировые державы должны приложить все усилия, чтобы предотвратить попытки создания нового очага напряжённости на Ближнем Востоке. Последствия такого развития событий невозможно предсказать. <...> Мы молимся о мире и стабильности в дружественной Саудовской Аравии".