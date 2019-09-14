Спецназ штурмовал реабилитационные коттеджи под Петербургом. От зависимостей избавляли женщин и детей

Учреждения с негуманным подходом к лечению зависимостей посетил спецназ в посёлке Дубровка Всеволожского района. Адепты силовой реабилитации за жизнь без наркотиков брали с пациентов 100 тысяч рублей в месяц.

Как пишет 47news 14 сентября, накануне после обысков в частном реабилитационном центре «Берег» в посёлке Дубровка задержаны руководитель заведения и четверо его помощников, все – жители Центрального федерального округа: 34-летний москвич, 27-летний житель Брянска, а также три жителя Подмосковья – 33-летний из Коломны, его ровесник из Звёздного городка и 31-летний из посёлка Проводников.

Пока в работе у следователей два эпизода, касающиеся пациентов, прибывавших на лечение в 2018 и 2019 годах. Параллельно обыски прошли в так называемых реабилитационных центрах «Нева» во Всеволожске и «Здоровый Петербург» в деревне Новосаратовка Всеволожского района. По данным Следственного комитета Ленобласти, в организациях содержалось более 50 человек из разных регионов России, среди которых были женщины и несовершеннолетние.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное в отношении двух и более лиц).