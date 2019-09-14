Бабушке из Купчино предложили вернуть похищенные полмиллиона. Старушка отдала ещё денег, а получила билеты банка приколов

Доверчивая дама из Фрунзенского района Петербурга оказалась готова заплатить за возвращение похищенных у неё же денег. Махинация закончилась разочарованием.

Как стало известно «Фонтанке» 14 сентября, накануне с заявлением в полицию обратилась 78-летняя пенсионерка. Она рассказала, что с ней по телефону связался незнакомец и предложил вернуть отданные ранее мошенникам 480 тысяч рублей. Мужской голос в трубке выдвинул условие — накопления отдадут с условием оплаты подоходного налога в 60 тысяч рублей.

Позже к хозяйке в квартиру на улице Пражской пришёл молодой человек, представившийся курьером. Он забрал 60 тысяч рублей, а взамен оставил пакет с деньгами. Когда визитёр ушёл, женщина заглянула в свёрток и обнаружила там билеты банка приколов.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции приняты меры к поиску и задержанию злоумышленников», — отметили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.