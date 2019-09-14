Воскресенье в Петербурге будет дождливым. Горожан предупреждают о сильном порывистом ветре

Усилившийся ветер надует в Петербург дожди, похолодание продолжится.

По прогнозу метеорологов из Северо-Западного УГМС, в ночь на воскресенье, 15 сентября, будет облачно с прояснениями, местами – кратковременный дождь. Днём будет сыро – кое-где дождь перейдёт в ливень. Также синоптики обещают юго-западный ветер 7-12 м/с с порывами до 17 м/с.

Столбик термометра едва ли поднимется выше +14 градусов Цельсия, ночью будет 7-9 градусов выше нуля.