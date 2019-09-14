В школе на Петроградской воспламенилась проводка. Детей эвакуировали

Субботние уроки прервала эвакуация в Петроградском районе Петербурга 14 сентября. О пожаре в школе №80 «Фонтанке» рассказал один из родителей Иван.

«У меня там две дочки учатся, и их вывели на улицу. Сейчас дети приходят в себя дома», — отметил горожанин. Учителя объяснили родителям, что возгорание произошло из-за неисправной проводки.

По информации пресс-службы МЧС Петербурга, спасателей вызвали в школу №80 на улице Мира к 12:07. На первом этаже загорелась макулатура. Площадь пожара составила два квадратных метра. К 12:25 огонь ликвидировали.