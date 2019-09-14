«Сигналов об изменении самочувствия раков не поступало». В Водоканале ответили на угрозы заразить воду в Петербурге сибирской язвой

Система безопасности водоснабжения города полностью исключает возможность попадания опасных веществ в питьевую воду, угрозы нет. С таким заявлением 14 сентября выступило ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» после того, как анонимы пообещали заразить воду сибирской язвой.

«Технологии очистки и обеззараживания воды, используемые петербургским Водоканалом, учитывают все возможные изменения качества воды в Неве и позволяют с ними справиться. В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» действует уникальная двухступенчатая технология комплексного обеззараживания питьевой воды на водопроводных станциях Санкт-Петербурга», – поспешили заявить на госпредприятии.

Водоканал напомнил, что петербургскую воду очищают с помощью высокоэффективного и одновременно безопасного реагента (гипохлорит натрия) и ультрафиолетовой обработки воды.

«Эта комбинация позволяет полностью гарантировать эпидемиологическую безопасность водоснабжения Санкт-Петербурга, а также полное соответствие микробиологических показателей качества воды действующим нормативам», – объясняют в Водоканале.

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Кроме того, вспомнили в ГУПе и полноводность Невы, в которой расход воды составляет 2500 кубометров в секунду. Если вредные вещества и попадают в реку, то они тут же «размываются» и их концентрация снижается.

«Мониторинг качества воды ведется на всех этапах, начиная с водозабора. В том числе взятую из Невы воду тестируют речные раки. Уникальная система биомониторинга основана на том, что при попадании в невскую воду токсичных веществ сердце у раков начинает биться чаще, и датчики моментально это фиксируют, подавая сигнал диспетчерам. Сейчас система биомониторинга работает в штатном режиме, сигналов об изменении самочувствия раков не поступало», – добавили в Водоканале Петербурга.

Контроль качества воды ведется на 432 точках, по 111 показателям. Воду проверяют ежедневно, как сам Водоканал, так и независимые организации – Центр исследований и контроля воды (ЦИКВ) и петербургское управление Роспотребнадзора.

Напомним, что на электронную почту предприятия анонимы отправили угрозу: в полдень 14 сентября начать подачу спор сибирской язвы в питьевую воду на Главной, Зеленогорской, Южной и Волковской водопроводных станциях. Сотрудники полиции осмотрели шесть объектов Водоканала в Центральном, Фрунзенском, Невском и Курортном районах. Повреждений в резервуарах не замечено, подозрительных предметов также не обнаружено.