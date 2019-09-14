На Среднеохтинском Волк-Меркурий не догнал мужчину в чёрном. Беглец опустошил кассу «Связного»

Агрессор с пистолетом посетил салон сотовой связи в Красногвардейском районе Петербурга. Налётчик действовал быстро, догнать его не удалось.

Как стало известно «Фонтанке» 14 сентября, накануне днём в магазин «Связной» на Среднеохтинском проспекте ворвался мужчина в чёрном. Он наставил на сотрудников пистолет и потребовал деньги из кассы. Забрав 120 тысяч рублей, незнакомец скрылся. Когда дверь закрылась, продавец нажал на тревожную кнопку.

На место прибыла кинолог с собакой по кличке Волк-Меркурий. Пёс взял след и повёл за собой. Собака прошла мимо нескольких домов и остановилась на Большой Пороховской улице, 27, так и не настигнув беглеца.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Сотрудниками полиции приняты меры к поиску и задержанию злоумышленника», — добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.