Украина заявила о стремлении соединить водным путем Балтийское и Черное моря
Правительство Украины намерено осуществить проект по созданию водного пути, который бы соединил Чёрное и Балтийское моря. Об этом 14 сентября заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук во время выступления в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), передаёт ТАСС.
"У нас есть несколько амбициозных инфраструктурных проектов, относительно которых мы начинаем коммуницировать. Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путем Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально", – сказал Гончарук.
Для реализации столь смелой задумки Украине нужно будет договориться с Польшей и Белоруссией. По словам премьера, для этого нужно строить конструктивные отношения, и работа в данном направлении уже ведётся.
Справка:
Вопрос создания судоходного водного пути, который соединил бы Черное и Балтийское моря, в настоящее время обсуждается в экспертных и властных кругах Белоруссии, Украины и Польши. Наиболее активно данный проект лоббирует Польша, поскольку основные строительные работы придутся на ее территорию. Суть проекта заключается в соединении морей через единую систему судоходных рек и каналов, которая пройдет по территории трех стран. По данным экспертов, маршрут превысит 2 тыс. км.