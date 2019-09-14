Украина заявила о стремлении соединить водным путем Балтийское и Черное моря

Правительство Украины намерено осуществить проект по созданию водного пути, который бы соединил Чёрное и Балтийское моря. Об этом 14 сентября заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук во время выступления в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), передаёт ТАСС.

"У нас есть несколько амбициозных инфраструктурных проектов, относительно которых мы начинаем коммуницировать. Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путем Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально", – сказал Гончарук.

Для реализации столь смелой задумки Украине нужно будет договориться с Польшей и Белоруссией. По словам премьера, для этого нужно строить конструктивные отношения, и работа в данном направлении уже ведётся.