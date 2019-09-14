Кровавые надписи и искромсанные тела: «Зенит» принял дома «Арсенал» в пятницу, 13-го

Футбольный клуб «Зенит» обыграл в домашнем матче тульский «Арсенал» со счетом 3:1. Весело было не только на поле: сине-бело-голубые разделывали туляков на родной «Газпром Арене», которая в честь пятницы, 13-го, была украшена в стиле хоррор.

Например, на стеклах внутри стадиона можно было встретить кровавые следы ладоней и надписи «Помогите!».

Не обошлось и без жутких предупреждений.

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Любой желающий мог представить себя в роли человека, который вот-вот лишится головы с помощью старой доброй гильотины.

В коридорах «Газпром Арены» встречались по-настоящему пугающие персонажи, и не только среди самых отчаянных болельщиков: демоны, вампиры и зомби.

Стоит отметить, что петербуржцы поддержали идею «Зенита», который устроил хоррор-антураж на родном стадионе. Многие с удовольствием фотографировались на фоне жутких декораций и созданий.

Зрелище на поле также было достойным, «Фонтанка» уже проанализировала игру, в которой было два пенальти, сотый матч для капитана и результативные замены от тренера «Зенита» Сергея Семака.